Juve, infortunio per Miretti: le condizioni del centrocampista bianconero

Brutte notizie in casa Juve: infortunio per Fabio Miretti. Le ultime novità sulle condizioni e i tempi di recupero del centrocampista italiano

Dalla vittoria e i tre punti fino alla doppietta di un ritrovato Vlahovic : per la Juve la partita contro la Salernitana è stata ricca di segnali incoraggianti. Non tutto però è andato per il verso giusto, e per Massimiliano Allegri è arrivata anche una bruttissima notizia. Nel corso del primo tempo, infatti, Fabio Miretti ha subito un brutto colpo ed è stato costretto a uscire dal campo in barella.

Finchè in campo la prestazione di Miretti era stata positivi, da 6,5 in pagella secondo La Gazzetta dello Sport: "Con un guizzo in area di rigore si procura il rigore che sblocca la partita, poi esce in barella: distorsione alla caviglia". Ancora migliore, invece, la partita di Fagioli, subentrato al suo posto: "Con e senza di lui c’è sempre differenza. Nicolò entra e ci mette del suo nel 2-0, poi innesca Vlahovic per il 3-0". 7 pieno per lui. Intanto arriva la rivelazione di Di Marzio sui piani futuri di mercato della Juventus<<<