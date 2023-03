Juve, infortunio Kostic: “Ha un’infiammazione al tendine d’Achille”

La Serbia si prepara a sfidare il Montenegro, match in programma oggi, lunedì 27 marzo, alle 20:45. Il ct Stojkovic dovrà però fare a meno di Kostic, fermato da un infortunio: “Kostic ha lasciato il ritiro, brutte notizie per noi - ha detto l'allenatore in conferenza stampa -. Ha una infiammazione al tendine d’Achille. Non volevamo correre rischi e per questo abbiamo deciso di farlo tornare al suo club. Non sarà tra i convocati per la partita di domani”.