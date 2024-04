Brutte notizie in casa Juve: infortunio al ginocchio per Moise Kean. Le sue condizioni in vista della sfida contro il Cagliari

Pessime notizie in casa Juve, dove nel corso dell'allenamento odierno Moise Kean è stato costretto a fermarsi a causa di un fastidio al ginocchio. L'attaccante italiano è quindi stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lieve distorsione al ginocchio sinistro. Il classe 2000 dovrà ora rimanere a riposo per alcuni giorni e poi ricomincerà ad allenarsi con un programma differenziato. Niente di troppo grave, quindi, ma la sua presenza in vista della sfida contro il Cagliari in programma il prossimo venerdì è in forte dubbio. Difficilmente Massimiliano Allegri potrà contare su di lui: spazio a Vlahovic e uno tra Chiesa e Yildiz.