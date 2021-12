Juve in ansia: le ultime novità sull’infortunio di Paulo Dybala

In casa Juve c'è ansia per l'infortunio di Paulo Dybala: l'argentino è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo soli 16 minuti

redazionejuvenews

Se il pareggio contro il Venezia non dovesse essere di per se una brutta notizia, a questa va aggiunto anche l'ennesimo infortunio stagionale per Paulo Dybala. Quest'anno, infatti, il fantasista argentino ha già saltato ben sei partite, tutte per dei problemi muscolari. La Joya è senza ombra di dubbio il leader tecnico della squadra di Massimiliano Allegri, che in sua assenza fatica ancora di più a trovare azioni da gol. La condizione fisica del numero dieci bianconero è carente: quando tornerà a disposizione?

A rivelare l'entità dell'infortunio di Dybala è stato lo stesso Allegri, che al termine della partita ha detto: “Purtroppo abbiamo rischiato e ora vediamo cosa c’è. Un legame col cambio in Champions? Sicuramente. Mercoledì era uscito per un affaticamento, sembrava che stesse bene ma non era così”. Si tratta quindi di un risentimento muscolare alla coscia destra, che terrà La Joya lontano dal terreno di gioco almeno fino a fine anno. L'argentino rivedrà il terreno di gioco direttamente nel 2022, c'è ancora da capire quando. La Juventus, infatti, non ha ancora comunicato l'esito degli esami e i reali tempi di recupero, ma il classe 1993 sarà sicuramente assente contro Bologna e Cagliari. L'obiettivo sarebbe rivederlo in campo per il big match del 6 gennaio contro il Napoli o per quello successivo contro la Roma del 9 gennaio.

In ogni caso, la situazione di Paulo Dybala comincia a preoccupare in casa Juventus. Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo l'argentino è stato messo al centro del progetto, ma viste le numerose assenze qualcuno comincia a storcere il naso. Le prestazioni in campo sono ottime, ma gli infortuni cominciano essere troppi. La dirigenza bianconera farà le sue valutazioni, anche tenendo conto di un rinnovo di contratto che stenta ad arrivare. Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? Sicuramente i tifosi bianconeri sperano di vederlo ancora a lungo a Torino, possibilmente al meglio della sua forma.