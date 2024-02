Juve, infortunio Danilo: ci sarà contro il Napoli? Le ultime novità

La difesa della Juve è in difficoltà e Massimiliano Allegri avrà bisogno di tutti i suoi uomini migliori per risolvere il problema, soprattutto visto che i bianconeri si preparano a sfidare il Napoli.

La squadra di Calzona non sta vivendo un momento semplice ma resta un avversario di livello. Per batterlo la Juve potrebbe aver bisogno di Danilo , assente contro il Frosinone per infortunio.

Il brasiliano è sulla via del recupero ma la sua presenza contro il Napoli è ancora incerta. Il rientro in campo è previsto per la sfida contro l'Atalanta e lo staff medico non vuole affrettare i tempi. Danilo ci sarà solo se sarà al 100%.