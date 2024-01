Juve, infortunio al ginocchio per Chiesa: trauma contusivo per l’esterno

Brutte notizie per la Juventus. Federico Chiesa, esterno dei bianconeri, ha riportato un infortunio al ginocchio.

Nella lista dei convocati della Juventus , pubblicata questo pomeriggio dal sito bianconero, è apparsa un'assenza importante per la Vecchia Signora. Infatti, manca Federico Chiesa , punta di diamante di Madama.

L'esterno italiano, nelle ultime ore, ha riportato un infortunio al ginocchio, più precisamente un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro, stop rimediato in allenamento. I primi esami hanno però escluso lesioni per l'ex Fiorentina, che ora andrà valutato nei prossimi giorni per capire l'impiego nelle prossime gare di Coppa Italia e campionato.