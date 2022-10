Juve, infortunio per Bremer: domani gli esami strumentali

Nella serata della vittoria contro il Torino arrivano anche brutte notizie in casa Juve: infortunio muscolare per Bremer

redazionejuvenews

51' minuto di gioco: esce Bremer, entra Bonucci. Un cambio forzato, dettato da un problema fisico per il difensore brasiliano. Nella serata in cui la squadra di Massimiliano Allegri vince il derby della Mole contro il Torino, per l'allenatore bianconero arrivano anche brutte notizie. Dopo aver sentito tirare un muscolo, l'ex difensore granata ha subito chiesto il cambio. Una sostituzione precauzionale che potrebbe aver evitato un infortunio più grave. Domani il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali che riveleranno la gravità dell'infortunio e i tempi di recupero.

Al suo posto è subentrato capitan Bonucci, che nel secondo tempo ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatto a suon di letture difensive e personalità. La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un 6 in pagella: "Il derby è partita per anime come quella di Leo. Avrà sofferto da seduto, ma ha fatto in tempo ad assaggiarne un pezzo e si è goduto il momento più bello".

Bremer si aggiunge quindi a una lunga lista di infortunati. Chiesaha ricominciato ad allenarsi e nelle prossime settimane dovrebbe tornare in gruppo, così come dovrebbe fare anche Paul Pogba. Angel Di Maria, invece, punta a rientrare in campo contro l'Inter, tra circa 20 giorni.