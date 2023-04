Juve, infortunio Bremer: le condizioni del giocatore

Per il brasiliano si dovrebbe dunque trattare di un problema muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Nonostante lo spavento iniziale -almeno per ora- pare però che non sia nulla di serio. La Juve conta su di lui per il match di domenica sera contro il Napoli di Spalletti, reduce invece dall'eliminazione ai quarti di finale martedì scorso. Il giocatore dovrà essere sottoposto ad ulteriori accertamenti prima di cantare vittoria, ma sembra esserci ottimismo. Per affermare con certezza se potrà essere schierato dal 1' è sempre meglio attendere qualche ora in più e sperare che dallo staff medico trapelino conferme. Detto questo, parlando di Juventus, attenzione: ecco la lista dei sogni per la prossima sessione di calciomercato <<<