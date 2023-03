Juve, infortunio per Bonucci e Bremer: le ultime novità sulle loro condizioni

Brutte notizie in casa Juve: infortunio per Bremer e Bonucci. Le ultime novità sulle condizioni dei due difensori centrali bianconeri

Al termine della partita in conferenza stampa Allegri ha parlato delle condizioni dei due difensori: "Bremer sente un po' di fastidio al tendine rotuleo della gamba sinistra. Bonucci invece è uscito perchè ha preso un colpo alla tibia. Andrà valutato domani". Parlando di Bonucci, in realtà pare che il problema non sia tanto alla tibia quanto più al perone ma gli esami strumentali hanno evidenziato una semplice trauma contusivo. Le sue condizioni andranno valutate giorno per giorno ma la sua presenza in Europa League è a rischio, così come quella di Bremer.