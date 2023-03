Juve, infortunio per Alex Sandro. Allegri: “Non stava bene e l’ho tolto”

Dopo alcune stagioni di altissimo livello, negli ultimi anni le prestazioni di Alex Sandro sono calate drasticamente. Il difensore brasiliano non è più quello di un tempo tanto che sembrava scontato il suo addio a fine stagione. Sembrava, al passato, perchè pare invece che il brasiliano possa rinnovare per un altro anno. La mossa di Allegri di schierarlo come difensore centrale di sinistra nella linea a tre ha dato infatti buoni risultati tanto da renderlo di nuovo un titolarissimo .

Contro la Roma Alex Sandro ha giocato un'ottima partita, secondo La Gazzetta dello Sport da 6 in pagella: "Un tempo senza fatica: Dybala entra poco in gioco. Intercetta un passaggio velenoso di Spinazzola. Esce per guai fisici". Un'assenza che rischia di essere pesantissima, soprattutto in vista del match di Europa League contro il Friburgo.