Juve, come sta Chiesa? Problemi anche per Vlahovic e Cuadrado

Le parole dell'allenatore della Juve Massimiliano Allegri sui giocatori infortunati: le novità su Chiesa, Vlahovic e Cuadrado

redazionejuvenews

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Nantes in Europa League, la Juve ha battuto 2-0 lo Spezia. Al termine della partita l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato delle condizioni degli infortunati: "Chiesa non stava bene, ha avuto un problema di affaticamento. Era stanco e ho preferito lasciarlo a casa, ora vediamo come sta lunedì e vedremo se recupera per giovedì. Se non recupera gioca un altro. Cuadrado? L’ho tolto perchè non stava benissimo”.

Problemi anche per Vlahovic: “È uscito zoppicante ma ha preso solo una botta. Un centravanti contento quando non fa gol non esiste. L’importante è vincere. Si è battuto molto, ha avuto un paio di palle importanti ma sono contento. Come ho visto lui e Kean? Era la prima volta che giocavano insieme, abbiamo preparato la partita per allungarli. Delle volte li attaccavano insieme, a volte tutti e due incontro. In quelle situazioni devi andare uno incontro”.

Perchè Bonucci è entrato solo nel finale, per di più nel ruolo di centrocampista? "Gli ho chiesto di entrare con una vittoria, dato che erano tre mesi che non giocava. Era molto contento, è il capitano, sono tre mesi che non gioca e piano piano deve rientrare. Gliel'ho chiesto, lo rispetto per la sua carriera straordinaria, ed era contento di entrare".