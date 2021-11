Juve, si svuota l’infermeria: Chiellini e Bernardeschi in gruppo, Dybala ok

In casa Juve si svuota l'infermeria: Chiellini e Bernardeschi si avvicinano al rientro in campo, mentre Dybala è pronto a tornare titolare

redazionejuvenews

La Juventus si prepara ad affrontare l'Atalanta, un big match fondamentale per la stagione bianconera, che vale ben più di tre punti. Infatti, dopo un inizio di stagione da dimenticare la squadra di Massimiliano Allegri è ora a soli quattro punti dal quarto posto, posizione occupata proprio dai nerazzurri. Vincendo contro la squadra di Gian Piero Gasperini, quindi, i bianconeri si porterebbero molto vicini alla zona Champions League. Non sarà però una partita facile per la Juventus, che affronterà una delle migliori squadre del campionato italiano di Serie A. Allegri avrà bisogno di tutte le energie possibili per sperare di portare a casa i tre punti. Tanti giocatori in infermeria: chi tornerà a disposizione?

Oggi in conferenza stampa l'allenatore bianconero ha aggiornato sulle condizioni degli infortunati: "Chiellini e Bernardeschi hanno lavorato ieri con la squadra,De Sciglio rientra martedì e Ramsey non è ancora a disposizione. Aaron ha un problema al flessore avuto dopo il rientro dalla Nazionale, quindi momentaneamente non è disponibile. Oggi ci sarà l'ultimo allenamento e valuterò il da farsi. Fisicamente stiamo bene e siamo pronti per fare una bella partita". Vicini al rientro in campo, quindi, Chiellini e Bernardeschi, mentre continua il recupero di De Sciglio e Ramsey. Sicuro assente Danilo, che tornerà a disposizione ad inizio 2022.

Allegri ha poi parlato di Paulo Dybala: "È in buona condizione, domani giocherà titolare. L'Atalanta gioca uomo a uomo a tutto campo, quello che gioca centravanti deve essere il regista della squadra, e quella sarà la sua posizione". Buone notizie quindi per quanto riguarda il fantasista argentino, che è finalmente pronto a tornare in campo dal primo minuto. La Joya è la stella della squadra, giocatore fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico bianconero. Attorno a lui gira la maggior parte del gioco della Juventus e il suo recupero è sicuramente più che gradito.