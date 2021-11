Juve, da Bonucci e Chiellini fino a Szczesny: quanti infortunati!

Aumentano gli infortunati in casa Juve: quando torneranno a disposizione i giocatori bianconeri? Ecco i tempi di recupero

Al termine della partita Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato proprio delle condizioni dei molti infortunati: " Kean torna dopo la sosta. Chiellini ha avuto un risentimento non so in quale parte del corpo tra flessore o tendine. Bonucci aveva un problema prima della partita e doveva già stare fuori a Verona. È stato fuori precauzionalmente. Alex Sandro ha giocato con un problemino e nel secondo tempo l'ho tolto. Szczesny è caduto su un pallone e non si poteva più allungare ". Nessun infortunio serio quindi per i bianconeri, che dovrebbero tutti tornare dopo la pausa nazionali.

Buone notizie quindi per Massimiliano Allegri, che di ritorno dalla pausa nazionali potrà riavere a disposizione tutti i titolari. In un calendario lungo e ricco di impegni come quello della Juventus, avere a disposizione tutto l'organico è di vitale importanza. Anche perchè i bianconeri sono chiamati ad una disperata rimonta in campionato. L'obiettivo scudetto sembra ormai svanito, ma la qualificazione in Champions League è una possibilità concreta, da non lasciarsi sfuggire. Oltre a questo, i bianconeri saranno impegnati anche in Champions League e in Coppa Italia. La stagione della Juventus non è cominciata nel migliore dei modi, ma è ancora molto lunga e c'è tutto il tempo per recuperare e dare una gioia ai tifosi bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri riuscirà nell'impresa?