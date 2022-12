Juve, il punto sugli infortunati. Allegri: “Pogba deve ancora rientrare”

Ecco le sue parole: " Chiesa ha un affaticamento , ma è normale quando si arriva da un lungo infortunio, Pogba deve ancora rientrare e allenarsi. Bonucci è ai box ma non sarà per molto tempo , il 27 ricominciano a lavorare, oltre a Chiesa, Cuadrado e De Sciglio . I reduci dal mondiale mano a mano rientreranno, avranno un paio di giorni in più i finalisti, Kostic e McKennie hanno ricominciato".

Buone e cattive notizie, quindi, per i bianconeri. Se da un lato le condizioni di Chiesa e Bonucci non sembrano preoccupare, dall'altro bisognerà aspettare ancora un po' per vedere in campo Pogba. Il francese non ha ancora ripreso a allenarsi con il gruppo e oggi sarà in Qatar a tifare per la nazionale francese. Questa sera infatti la Francia di Rabiot sfiderà l'Argentina di Paredes e Di Maria nella finale del Mondiale in Qatar 2022. Chi vincerà?