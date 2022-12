Juve, il punto sugli infortunati. Allegri: “Liegi? Chiesa sì, Vlahovic no”

Sui giocatori di ritorno dalle nazionali ha poi aggiunto: "Stanno bene, è normale che devono ritrovare la condizione e ricalarsi di nuovo in un certo tipo di partite. Il 27 tornano i brasiliani, per gli argentini e Rabiot bisogna aspettare. La squadra si è allenata bene, abbiamo fatto buone partite con dei giovani che hanno buone qualità. Oggi meglio nella ripresa, veniamo da due giorni di lavoro importanti. Per Adrien non c’è problema, ma come per Di Maria e Paredes. Angel e Leandro devono essere importanti per la seconda parte di stagione, ora soprattutto il primo sarà pronto. L’ho sentito, è bello carico".