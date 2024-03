Juve, tutte le informazioni sulla partita sulla Lazio: la nota

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato in vista del match di sabato: "Lazio e Juventus si affronteranno sabato 30 marzo nel match valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A prima di ritrovarsi martedì per l’andata della semifinale di Coppa Italia. I bianconeri saranno impegnati nella trasferta di Roma all’interno dello stadio Olimpico con fischio d'inizio fissato alle ore 18:00. ECCO DOVE VEDERE LAZIO-JUVENTUS La sfida tra le due squadre sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC".