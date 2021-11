Juve e One Tree Planted: in prima linea contro il cambiamento climatico

La Juve è da sempre un club attento alle problematiche della società contemporanea: bianconeri in prima linea contro il cambiamento climatico

redazionejuvenews

La Juve non è soltanto una delle squadre di calcio più famose e importanti al mondo, ma è anche un club attento ai bisogni della società contemporanea. In un periodo storico in cui la lotta al cambiamento climatico è tra le principali problematiche a livello mondiale, i bianconeri non potevano tirarsi indietro dal dare il loro contributo. Per questo la Juventus ha deciso di continuare la propria collaborazione con One Tree Planted, l'ente benefico che si occupa della riforestazione globale. Per ogni gol segnato dai bianconeri, l'organizzazione pianterà 100 alberi (ovviamente a spese del club). Ecco il comunicato ufficiale.

"Nella Giornata Nazionale degli alberi, Juventus annuncia il rinnovo della collaborazione con One Tree Planted. Ogni gol segnato rappresenterà infatti ben 100 nuovi alberi piantati da parte della società, rafforzando il contributo positivo del Club per il nostro pianeta.

Sono stati 25.000 gli alberi piantati la scorsa stagione, mentre fin qui, quest’anno, i nuovi alberi piantati a suon di gol sono 8800. Siamo solo all’inizio, naturalmente, e ogni contributo è prezioso e fondamentale. Per questo, oltre alle reti della prima squadra maschile, questa stagione contribuiscono anche quelle della prima squadra femminile e quelle messe a segno in UEFA Youth League dall’Under 19. Periodicamente vi terremo aggiornati sui risultati ottenuti. Ogni volta che esulteremo per un gol, avremo quindi un motivo in più per essere orgogliosi. Anzi, 100.

L’impegno ambientale di Juventus, intrapreso la scorsa stagione grazie agli accordi “Sports for Climate Action Framework” e “Climate Neutral Now” delle Nazioni Unite, dunque, prosegue con lo scopo di ridurre gli impatti negativi legati al Climate Change e di concorrere attivamente al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile e favorire comportamenti e azioni positive dentro e fuori dal campo di gioco". (Juventus.com) Complimenti al club bianconero per questa bellissima iniziativa. Speriamo quindi di segnare sempre più gol.