Juve, quell’indizio che non passa inosservato: i Blancos scelgono…

L'esterno spagnolo classe '91 è cresciuto con la maglia del Real Madrid cucita addosso e il suo contratto scadrà a giugno 2024. La scelta del club di Florentino Perez di selezionarlo tra i 'modelli' per il nuovo home kit potrebbe essere un segnale abbastanza eloquente. Questa mossa infatti potrebbe presagire la sua permanenza a Madrid per un altro anno. Tuttavia qualche settimana fa il suo nome era finito nel mirino del club bianconero per rinforzare la fascia destra. Un'operazione un po' complessa anche per i costi. Al momento infatti la dirigenza è a caccia di affari per il prossimo mercato e l'interesse nei confronti di Vazquez si sarebbe comunque raffreddato.