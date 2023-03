Juve, indagine Uefa: nuove carte in arrivo dalla Procura di Torino

La Juventus ha la testa concentrata sul campo, in vista della sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Friburgo. Parallelamente però resta aperta la questione relativa alle indagini sul club bianconero. E arrivano novità in merito all'indagine Uefa: l'organo delle federazioni calcistiche in Europa ha chiesto e ricevuto i nuovi atti dalla Procura di Torino. Documenti relativi all'inchiesta Prisma per monitorare la situazione del club bianconero. Dallo scorso 1° dicembre, infatti, la Uefa ha annunciato l'apertura dell'indagine circa i bilanci del club piemontese"in stretta collaborazione con le autorità italiane".