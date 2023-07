Ecco le parole del giornalista: "La questione Giuntoli, sbloccatasi nella serata di venerdi, non ha permesso a Juventus ed Empoli di sedersi al tavolo per parlare di Parisi. Settimana prossima incontro con Accardi. I giocatori valutati per una possibile contropartita restano Ranocchia, Miretti e Soule".