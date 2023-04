Juve, dura inchiesta del Guardian: “Agnelli un sociopatico”

Dopo le dimissioni del Cda a novembre, la condanna per il processo plusvalenze e la penalizzazione di 15 punti poi annullata, la Juve è finita nel pieno occhio del ciclone. In una lunghissima inchiesta del The Guardian il giornalista Tobias Jones ha analizzato nel dettaglio la crisi bianconera. Dall'acquisto di Ronaldo fino all'impatto terribile del Covid, passando per le plusvalenze fino alle manovre stipendi.