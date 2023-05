Juve, incertezza Allegri: gli scenari sull’allenatore bianconero

Con la stagione di fatto archiviata con il patteggiamento sul caso stipendi, la Juventus può finalmente voltare pagina . Ai bianconeri, nella stagione corrente, non resta che sapere se il prossimo anno la squadra disputerà l'Europa League o la Conference. Verdetto destinato a non spostare di molto quella che sarà la programmazione di questa estate. Il primo nodo da sciogliere sarà la scelta del direttore sportivo. Cristiano Giuntoli , dato in uscita dal Napoli rimane sempre in pole ma negli ultime tempi la situazione starebbe ristagnando. L'addio di Luciano Spalletti dopo la vittoria dello Scudetto con i partenopei ha in parte spostato l'attenzione della società. Il ds azzurro dovrebbe trovare un compromesso con il presidente Aurelio De Laurentiis . Accordo tutt'altro che scontato. Il club bianconero non potrà attendere comunque a lungo. Scelto poi il direttore sportivo, sarà il turno del prossimo allenatore bianconero.

Il bilancio di Allegri

Se la scelta del prossimo ds della Juve risulta delicata, non lo è di meno quella sulla permanenza o meno di Massimiliano Allegriin panchina. Richiamato in bianconero dopo le annate con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo, il tecnico toscano non sembrerebbe essere riuscito a invertire la rotta dei suoi predecessori. Anzi, da quando tornato al timone della Juventus, la squadra non è più riuscita a mettere in bacheca nessun altro trofeo. Pesa in particolare lo scarso rendimento in Champions League, non attenuato da risultati discreti in campionato e nelle altre competizioni. La Juve è un club abituato a vincere e convincere; ciò che Allegri sembrerebbe non aver fatto nella sua seconda avventura juventina.