Juve in Nazionale: gli impegni dei bianconeri con le rispettive selezioni

Tutti gli impegni dei bianconeri nelle Nazionali

Tramite un comunicato, la Juventus ha reso noti tutti gli impegni dei propri calciatori convocati in Nazionale:

"Spazio alle Nazionali. Sono 19 i giocatori della Juventus convocati dalle selezioni dei rispettivi Paesi per gli impegni di queste settimane: è tempo di Europei e Copa America. Di seguito l'elenco dei bianconeri che saranno protagonisti:

Alex Sandro, Arthur e Danilo con il Brasile.

Rodrigo Bentancur con l'Uruguay.

Federico Bernardeschi, Leonardo Bonucci Giorgio Chiellini e Federico Chiesa con l'Italia.

Juan Cuadrado con la Colombia.

Matthijs de Ligt con l'Olanda.

Merih Demiral con la Turchia.

Paulo Dybala con l'Argentina.

Dejan Kulusevski con la Svezia.

Weston McKennie con gli Stati Uniti.

Alvaro Morata con la Spagna.

Adrien Rabiot con la Francia.

Aaron Ramsey con il Galles.

Cristiano Ronaldo con il Portogallo.

Wojciech Szczesny con la Polonia.

EUROPEI

L'Italia di Bernardeschi, Bonucci, Chiellini e Chiesa è attesa da un'altra amichevole prima dell'inizio di EURO 2020: il 4 giugno contro la Repubblica Ceca. L'11 giugno alle 21:00, poi, al via l'Europeo, contro la Turchia di Demiral. Secondo appuntamento il 16, alle 21:00, contro la Svizzera, con la fase a gironi che si concluderà il 20 giugno contro il Galles di Ramsey (18:00). Eventuali ottavi al via dal 26 giugno.

Detto dell'incrocio con l'Italia in programma l'11 giugno, che verrà anticipato dall'amichevole contro la Moldavia il prossimo 3 giugno, Merih Demiral è atteso dal confronto con il Galles del compagno Ramsey il 16 giugno alle 18:00. Ultima sfida della fase a gironi per la Turchia in programma il 20 giugno contro la Svizzera alle 18:00.

Restando nel gruppo A, Aaron Ramsey se la vedrà, come già detto, con Turchia e Italia. La sfida tra Svizzera e Galles andrà in scena, invece, il 12 giugno alle 15:00. Inserita nel Gruppo C l'Olanda di Matthijs de Ligt: il 2 giugno amichevole con la Scozia, il 6 con la Georgia e poi al via la fase a gironi. 13 giugno alle 21:00 sfida con l'Ucraina, 17 giugno alle 21:00 con l'Austria e il 21 giugno, stavolta alle 18:00, con la Macedonia del Nord.

Tanti faccia a faccia bianconeri nel Gruppo E. La Svezia di Dejan Kulusevski (attesa sabato 5 giugno dall'amichevole con l'Armenia) comincia contro la Spagna di Alvaro Morata: fischio d'inizio alle 21:00 del 14 giugno. Quattro giorni più tardi, il 18 alle 18:00, va in scena Svezia-Slovacchia. Ultima gara del girone contro la Polonia di Szczesny il 23 giugno alle 18:00. Morata e Wojciech Szczesny si affronteranno, invece, il 19 giugno alle 21:00. Per Spagna e Polonia l'altra gara del girone, contro la Slovacchia, è invece in programma, rispettivamente, il 23 giugno e il 14 giugno. In entrambi i casi fischio d'inizio alle 18:00. Completano il quadro due amichevoli per Spagna e Polonia. Le Furie Rosse contro Portogallo (4 giugno) e Lituania (8 giugno), i polacchi contro Russia (1 giugno) e Islanda (8 giugno).

Completano il quadro degli juventini coinvolti in EURO 2020 Adrien Rabiot e Cristiano Ronaldo. Francia e Portogallo si affrontano il 23 giugno alle 21:00. Per i transalpini, dopo le due amichevoli in programma contro Galles (2 giugno) e Bulgaria (8 giugno), la prima gara del gruppo F sarà contro la Germania il 15 giugno alle 21:00, mentre il Portogallo esordirà, dopo l'amichevole contro la Spagna (4 giugno), alle 18:00 dello stesso giorno contro l'Ungheria. Il 19 giugno alle 18:00 Francia-Ungheria e Portogallo-Germania.

COPA AMERICA E USA *

Il Brasile di Alex Sandro, Arthur e Danilo è atteso dalle sfida valida per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali contro l'Ecuador il 5 giugno alle 02:30 nostrane. Poi le sfide di Copa America: 15 giugno contro il Venezuela (01:00), il 19 contro il Perù (04:00), il 25 contro la Colombia (03:00) e il 29 contro l'Ecuador (03:00).

La Colombia di Juan Cuadrado, detto dell'incrocio con il Brasile del 25 giugno, affronterà l'Ecuador il 15 giugno, il Venezuela il 19 e il Perù il 29. Rodrigo Bentancur e il suo Uruguay, dopo la gara valida per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali contro il Paraguay (4 giugno alle 04:00), cominceranno la Copa America contro l'Argentina di Dybala il 18 giugno alle 02:00. Le altre sfide contro Cile (20 giugno alle 22:00), Bolivia (23 giugno alle 23:00) e ancora Paraguay (27 giugno alle 23:00).

Detto della sfida contro l'Uruguay, l'Argentina di Paulo Dybala, inserito nella lista dei pre-convocati per la Copa America, esordirà il 13 giugno alle 23:00 contro il Cile. Poi, nell'ordine, se la vedrà con Paraguay e Bolivia. 21 giugno all'01:00 la prima gara, 27 giugno alle 23:00 la seconda.

Tre gare in programma per Weston McKennie. Gli Stati Uniti sfideranno Honduras (4 giugno all'01:30), Costa Rica o Messico (6 giugno) e Costa Rica (10 giugno all':01:00).