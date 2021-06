Juve in Nazionale: Cuadrado fa 2-2 con l’Argentina, vittoria per Danilo e A.Sandro

Ecco come si sono comportati i bianconeri in campo nella notte

redazionejuvenews

Terminato il campionato con il quarto posto e la conseguente qualificazione alla prossima edizione della Champions League, i calciatori della Juventushanno lasciato Torino, chi per unirsi alla propria Nazionale e chi invece per godersi un periodo di meritata vacanza. Venerdì inizierà l'Europeo con l'Italia di Bonucci, Chiellini, Bernardeschi e Chiesa impegnata contro la Turchia di Demiral, ma altri calciatori bianconeri, nel frattempo, sono scesi in campo nella notte.

Si tratta di Juan Cuadrado che, con la sua Colombia, ha pareggiato per 2-2 contro l'Argentina nelle qualificazioni al prossimo Mondiale di Qatar del 2022. A segno, tra l'altro, anche Cristian Romero, punto di forza dell'Atalanta ma in passato juventino. In campo poi anche i brasiliani Danilo e Alex Sandro, fondamentali nel successo dei verdeoro in casa del Paraguay per 2-0. Il tutto è stato così raccontato dal sito ufficiale dello stesso club:

"Nella notte sono scese in campo diverse squadre sudamericane per proseguire il proprio cammino di qualificazione verso il Mondiale del 2022. Tre i giocatori bianconeri impegnati con le rispettive selezioni.

Il primo a scendere in campo è stato Cuadrado che, con la sua Colombia, ha affrontato l’Argentina. Juan ha giocato tutta la partita e da un suo cross, in pieno recupero, è arrivato l’assist per il definitivo 2-2. Attualmente la Colombia occupa il quinto posto nel girone sudamericano, a pari punti con l’Uruguay quarto, ed è pienamente in corsa per la qualificazione alla fase finale della prossima Coppa del Mondo.

Dopo questo match è arrivato il momento di Alex Sandro e Danilo, impegnati con la Nazionale brasiliana contro il Paraguay. Entrambi titolari, e in campo per tutto l’arco della partita, hanno ottenuto la sesta vittoria in altrettante gare imponendosi 0-2 in trasferta. Il Brasile, dopo sei partite, è sempre più leader della classifica".