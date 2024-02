Juve, Impallomeni: “Vlahovic trascinatore. Chiesa sfortunato”

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del rendimento opposto di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa alla Juventus. Ecco le sue parole: "Vlahovic sta dimostrando di voler diventare il trascinatore di questa Juventus. Ci credo al possibile rinnovo. Sta dimostrando di essere un cavallo di razza. Per Chiesa è un periodo sfortunato, speriamo si possa ristabilire per Spalletti. L’obiettivo suo personale deve essere l’Europeo. Per quanto riguarda la Juve, è stata una stagione sfortunata con tanta discontinuità, non ha mai inciso come avrebbe potuto e dovuto. E poi ha inciso anche l’esplosione di Yildiz. Un momento no. I fatti hanno detto che è imprescindibile per Spalletti ma sostituibile per Allegri".