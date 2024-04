Juve, Impallomeni: “Thiago Motta è il nome per mettere tutti d’accordo”

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dei progetti della Juventus per la prossima stagione. Ecco le sue parole: "Se sei tifoso ti aspetti sempre tanto, ora i tifosi devono avere pazienza e le parole di Elkann sono responsabili e portano a un'attesa attiva per questa Juve. Occhio al bilancio ma muoviamoci, dice, affidandosi a Giuntoli per costruire qualcosa di competitivo. E' l'inizio di una nuova storia. E l'anno zero per me vuol dire nuovo tecnico e nuovi giocatori. Ora capiamo perché è stato preso Giuntoli, che è atteso il prossimo anno ai primi giudizi. E' finita l'epoca dell'instant team, ora scouting, abilità nello scovare nuovi talenti. Conte non credo ormai. Io credo che il Napoli debba dare una sterzata e quindi potrebbe essere quella la destinazione. Credo che Motta possa mettere tutti d'accordo alla Juve".