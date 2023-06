Juve, Impallomeni: “Manna in Inghilterra per risolvere con Kulusevski”

La missione di Manna

In secondo luogo, si è parlato del viaggio di Giovanni Manna, promosso di fatto a nuovo direttore sportivo della Juventus, in Inghilterra. Per Impallomeni, il motivo principale è chiudere possibilmente la questione Dejan Kulusevski. La Juve vorrebbe incassare un tesoretto dalla sua cessione, indipendentemente che la destinazione sia Tottenham o Newcastle. Ecco cosa ha detto: "Credo che Manna sia andato in Inghilterra anche per lavorare in uscita per Kulusevski. Serve non solo comprare ma anche fare un po' di pulizia, ma lo è per tutti, non solo per la Juve. Devono fare cassa e di sicuro un paio di pezzi dovrebbero partire". Sempre relativa alla Premier League, la suggestione Gianluca Scamacca, accostato a Juve, Roma e Milan. Sull'ex Sassuolo, il giornalista ha detto: "Molti club lo prenderanno in prestito non perché non si fidino. Aspettano il rilancio con una formula contenuta a livello economico. Per me è un diamante grezzo, dotato tecnicamente, ma deve migliorare tanto nella partecipazione del gioco".