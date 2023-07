Juve, Impallomeni: “Lukaku non è detto che arrivi, io punterei su Vlahovic”

Intervenuto alla trasmissione Calciomercato e Ritiri in onda su TMW Radio, Stefano Impallomeniha parlato di calciomercato e di Juventus. Tema principe della trasmissione la possibilità che i bianconeri acquistino Romelu Lukaku. Sul tema il giornalista ha manifestato una certa dose di scetticismo: "E' una situazione particolare tra Inter e Juventus. I tifosi della Juve protestano per Lukaku e quelli dell'Inter che non vorrebbero Cuadrado. Non sappiamo però se Lukaku arriverà veramente a Torino. Non pensavo potesse sfumare l'affare per l'Inter. Zazzaroni ha puntato su chi assiste il giocatore e ora sembra avre ragione. Lui è di proprietà del Chelsea, sono curioso di vedere dove andrà. Non sono così sicuro che andrà alla Juventus. Anche perché la Juve deve vendere Vlahovic e i tifosi del PSG hanno già fatto capire chiaramente che non lo vogliono. Non mi sembra una situazione bella. I tifosi della Juve hanno ragione. Vlahovic potrebbe fare la differenza, è giovane, forte, è stato fermato da diversi problemi la scorsa stagione ma ce ne sono pochi in giro forti come lui. Lukaku non dà certezze. Io punterei ancora su Vlahovic, ma per esigenze di bilancio possono venderlo e quindi su questo non si può dire nulla".