Juve, Impallomeni: “La società bianconera sta prendendo troppo tempo”

Impallomeni sulla Juve

Ecco cosa ha detto Impallomeni sulla Juventus: "Ieri abbiamo sentito Allegri che è sicuro di essere confermato e manda la palla alla società. E la società ancora non ha comunicato ai tifosi cosa ne sarà. Doveva chiarire la situazione, in un senso o nell'altro. Per me la Juventus sta prendendo tempo ma poi arriverà entro poco tempo. Allegri sì, potrebbe restare. Vlahovic? Se resta Allegri, per me scappa. Più che una scelta economica è una scelta tecnica". Negli ultimi giorni, si sarebbero infatti intensificate le conferme verso la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Eppure, quella che può essere letta come un rinnovo della fiducia, per altri appare come una scelta quasi obbligata. Il club bianconero pare in questo momento non affrontare di petto il tema panchina, considerando l'argomento come spinoso. Il tecnico toscano è forte di un contratto oneroso di altri due anni e un licenziamento pare fuori discussione. Anche l'ipotesi addio con buonuscita appare una prospettiva esternamente tortuosa. Infine, la Juve vorrebbe prima scogliere il nodo legato al direttore sportivo.