Juve, Impallomeni: “Chiesa troppo istintivo e poco maturo”

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dell'attaccante della Juventus, Federico Chiesa. Ecco le sue parole: "E' scarico. C'è una responsabilità dell'allenatore, di questo rapporto difficile, le difficoltà di recupero dopo gli infortuni, della sua gestione. E' un po' un insieme di concause. Non è stata una stagione normale, è stata sempre in salita. Le colpe sono da suddividere tra lui, allenatore e la stagione della Juventus. Va recuperato ma anche lui deve darsi una scossa. Lo stato attuale è che a 27 anni o sta bene fisicamente o fatica. A 27 anni devi conoscerti, capire come giocare. Non vedo troppo mestiere ma troppa generosità. Se non sta bene al 100% deve avere un piano B e nascondere il momento di difficoltà. Lo vedo ancora molto istintivo e poco maturo. O sta al 100% o si perde".