Juve, Impallomeni: “Attenzione alle “allegrate” con Danilo disponibile”

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dei temi della partita in programma tra Juventus e Monza. Ecco le sue parole: "Palladino si sta confermando, il Monza merita rispetto ma la Juve è candidata a fare un campionato diverso. Allegri fa bene a valutare il calendario partita dopo partita. Se entri in campo con un approccio sbagliato vai in difficoltà e perdi. Vlahovic? Anche scherzando dicevo che Kean era titolare e lui la riserva, ma se sta bene il posto è suo. Se sta bene, non ci sono problemi. A centrocampo vedremo se tornerà Locatelli".