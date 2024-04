Juve, Impallomeni: “Allegri dovrebbe accettare nuove sfide”

Intervistato per Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Si trascina da troppi anni questa cosa di Allegri-In e Allegri-Out. Per me è l'ultimo anno di Max alla Juve. Potrebbe essere sorprendente che decida lui di dire basta a fine stagione, magari andando all'estero. Anche l'allenatore vincente si deve rendere conto che poi non può pretendere tanto. I top come Allegri, se vedono spazi chiusi, devono prendere altre sfide. Conte ad esempio, che vive per vincere, magari si chiudono le porte di big e allora ecco provare avventure diverse. Il mercato sta diventando più arido. Io Conte comunque lo vedo ancora in Italia. E' finita l'epoca dell'allenatore che porta solo i punti. Non basta, si va verso altro, serve metterci anche del gioco. Oggi lui e Mourinho sono in difficoltà, perché il gioco è sempre più intenso e serve rapidità di pensiero ed esecuzione".