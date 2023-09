Juve, Iling-Junior e Huijsen protagonisti anche nelle Nazionali

La Serie A è in pausa ma i giocatori della Juve sono impegnati con le nazionali in giro per il mondo: le prestazioni di Iling e Huijsen

La Serie A è in pausa ma i giocatori della Juve sono impegnati con le varie Nazionali in giro per il mondo. Tra questi ci sono anche i giovani Iling-Junior e Huijsen, scesi in campo ieri con Inghilterra U21 e Olanda U19.

L'esterno inglese è stato schierato titolare nella netta vittoria per 3-0 contro il Lussemburgo. Il giocatore della Juve è rimasto in campo per 63 minuti.

Vittoria anche per il giovane difensore olandese che ha battuto 2-0 l'Italia U19. Il centrale classe 2005 ha giocato tutti e 90 i minuti, mentre tra le fila azzurre Ripani e Turco sono sono subentrati rispettivamente al 65′ e al 74′.

