Juve, il rinnovo di Dybala resta un rebus

L'attaccante argentino è sempre piu il pilastro di questa squadra ma ad oggi non è ancora riuscito a trovare un'intesa sul rinnovo

redazionejuvenews

In casa Juve c'è un clima di gioia irrefrenabile dopo la vittoria surreale ottenuta sul prato dell'Olimpico contro la Roma di Josè Mourinho. I bianconeri infatti sono riusciti a ribaltare i giallorossi che conducevano per 3-1 fino al 70°, uscendo letteralmente di scena per i 7 minuti successivi, in cui la squadra allenata ieri sera da Marco Landucci ha realizzato 3 reti, portando cosi il risultato sul 3-4 in favore della Vecchia Signora che, al 80° correrà anche il brivido di vedersi vanificare un'impresa storica, se non fosse per Szczesny che come all'andata, ha neutralizzato un calcio di rigore questa volta battuto da Pellegrini.

Ma c'è purtroppo da registrare anche una brutta tegola per la Juve che, intorno alla mezz'ora ha visto uscire dal campo Federico Chiesa e sin da subito quello che filtrava non lasciare presagire a nulla di buono. Teoria che è stata confermata questa mattina, con il responso medico che ha dichiarato un interessamento del legamento crociato, il che equivale a dire che il Campione d'Europa in carica tornerà a disposizione per la prossima stagione.

A tenere in apprensione i tifosi juventini però non c'è solamente il grave infortunio del numero 22. Un altro nodo non ancora sciolto infatti, è quello legato al rinnovo di contratto di Paulo Dybala, con quest'ultimo che chiede una cifra vicina almeno ai 10 milioni di euro, contro i 7,3 che percepisce attualmente e con la società bianconera che non vorrebbe andare oltre i 9, bonus compresi. E' chiaro che l'attaccamento alla maglia e al club da parte dell'argentino è sotto gli occhi di tutti, ma questo potrebbe non bastare per proseguire i rapporti.