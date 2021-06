Juve, il rinforzo in attacco dipende dal futuro di Dybala

Il punto della situazione sul reparto offensivo bianconero

Ad una settimana dall'inizio ufficiale del mercato, la Juventus prepara le prossime mosse da fare per rinforzare la rosa. L'obiettivo, ovviamente, è quello di migliorare il quarto posto della stagione che si è da poco conclusa, puntando a rivincere quello scudetto che, dopo un decennio, è tornato nella bacheca dell'Inter. In casa bianconera il nodo da sciogliere è quello relativo al futuro di Paulo Dybala. Il numero 10 argentino, su pressione di Massimiliano Allegri, dovrebbe rinnovare il proprio contratto, evitando così di arrivare alla scadenza il prossimo anno. Un incontro tra le parti è in programma nelle prossime settimane e, probabilmente, si arriverà ad una decina di milioni di ingaggio, per rendere la "Joya" tra i più pagati all'interno della rosa.