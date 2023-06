Il terzino della Juventus Mattia De Sciglio ha dedicato al suo ex presidente Silvio Berlusconi un messaggio commemorativo tramite i social

Anche Mattia De Sciglio si è unito al cordoglio di messaggi commemorativi per la scomparsa di Silvio Berlusconi . Tramite il suo profilo social di Instagram, il terzino della Juventus ha voluto dedicare un posto al suo ex presidente ai tempi del Milan .

Ecco cosa ha scritto in omaggio al presidente Berlusconi: "Ho avuto la fortuna di averti conosciuto di persona e di averti avuto come Presidente. Quegli anni mi hanno permesso di scoprire un uomo brillante, ironico e determinato. Un uomo che ha portato la sua squadra tra le più grandi al mondo grazie alla sua passione. Sei stato un punto di riferimento per tanti e ti ricorderò con grande affetto. Ciao Presidente".