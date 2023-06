Juve, il riassunto del giorno: parlano Gama e Trezeguet

La Juventus, in attesa di capire tutte le mosse per la prossima stagione, si dedica alla interviste. David Trezeguet, leggenda bianconera, ha detto la sua: "Il passaggio successivo della mia crescita è ancora con la Nazionale: dopo il Mondiale c’era da dare continuità, per vincere anche un Europeo, due anni dopo. Anche in quel caso arrivammo fino in fondo, ma ricordo molto bene quel periodo anche perché, proprio poche settimane prima della fine del torneo, firmai il mio accordo con la Juve. C’erano, nella Nazionale, due giocatori che la conoscevano bene, Deschamps e Zidane, io avevo alcune proposte sul tavolo, ma quando ho saputo che mi volevano i bianconeri non ho avuto dubbi.