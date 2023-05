Juve, il riassunto della giornata: dal mercato al campionato

In fatto di mercato si valutano diverse alternative in caso di addio di Dusan Vlahovic: Hojlund e Morata i primi due indiziati. Inoltre buone notizie per i bianconeri: a fine stagione il Tottenham potrebbe riscattare Kulusevski, contrariamente alle ultime indiscrezioni. Il diritto di riscatto per gli Spurs è diventato esercitabile perché il giocatore ha raggiunto l'obiettivo di giocare il 50% delle partite giocate per almeno 45' minuti. Se così fosse -secondo Football London- la Juve incasserebbe 35 milioni di euro, più 9 di bonus per il cartellino dello svedese. Ancora in bilico invece il rinnovo di Alex Sandro, così come il futuro di Di Maria.