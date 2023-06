Juve, il riassunto del giorno: parlano Szczesny e Carnevali

La Juventus, in attesa dei primi colpi di calciomercato, è concentrata sui calciatori presenti in rosa e sul loro futuro. Proprio di questo ha parlato Szczesny: "Quando arriverà il ritiro con la Polonia? Sì, è molto vicino, sto giocando già più a lungo del previsto. Smetterò quando sentirò di non poter dare il 100% in campo, quindi voglio finire ad alto livello. Non lo annuncerò, lo terrò come sorpresa perché non voglio nessun addio. Dopodiché voglio giocare un po' per divertirmi, non so davvero in che modo o come. Mi concentro principalmente sulla mia famiglia e mio figlio, durante una stagione trascorro 1/3 del mio tempo da solo e non è divertente per mio figlio e ovviamente per me.