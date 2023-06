Juve, il riassunto del giorno: dal lutto di Berlusconi alle parole di Castro

Invece, Luis Castro, presidente del Siviglia, ha raccontato un'aneddoto sulla semifinale di Europa League tra i bianconeri e gli spagnoli: "Nessuno ci ha dato per spacciati gli spareggi contro lo United o la Juventus, ma il Siviglia non gioca finali di Europa League, le vince. L'amministratore delegato della Juventus ci disse che avevano inaugurato nuove strutture con una vetrina allestita per la coppa, io rimasi zitto ma a partita finita gli dissi che dovevano lasciare la coppa per un'altra volta. Mi è successo con il Porto, ci hanno battuto 1-0 all'andata e mi hanno detto che pensavano di essere qualificati, poi li abbiamo battuti per 4-1. E quest'anno con lo United, il direttore generale ci ha detto qui a pranzo di non credere che l'andata sarebbe stata uguale al ritorno, e quando la partita è finita ero d'accordo con lui, perché non era uguale a quella dell'Old Trafford".