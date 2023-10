Juve, il report dei calciatori impegnati con le rispettive Nazionali

Partiamo dalle amichevoli. La Francia vince 4-1 con la Scozia (doppietta di Pavard e reti di Mbappè e Coman): Rabiot, protagonista nell'ultimo successo transaplino, è rimasto in panchina per tutta la gara. Titolare, invece, Timothy Weah nel successo 4-0 degli Stati Uniti sul Ghana. Entrato dalla panchina al posto di Pulisic, al 46', invece, Weston McKennie. I due si affronteranno in Milan-Juve nel weekend, nel match che sancirà la ripresa della Serie A per bianocneri e rossoneri. Si avvicina alla qualificazione agli Europei la Serbia, che ha sconfitto Montenegro 3-1. Kostic è entrato al 46' al posto di Mladenovic.

I gol di Mitrovic (doppietta) e Tadic. Ko con lo stesso risultato l'Italia a Wembley: vantaggio iniziale azzurro con Scamacca, rimonta inglese firmata Kane (doppietta) e Rashford. Non hanno preso parte al match Gatti e Locatelli, rimasti in panchina, mentre Kean ha preso il posto proprio di Scamacca al 63'. Vittoria importante per l'Italia Under 21: 2-0 alla Norvegia con gol di Baldanzi ed Esposito. Miretti in campo al 72' al posto di Casadei. Seconda sconfitta consecutiva, invece, per il Brasile (2-0 con l'Uruguay). Bremer è rimasto in panchina per tutta la durata del match".