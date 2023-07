Juve, il reintegro non ferma il mercato: Mckennie rimane in uscita

Reintegro in rosa ma non nel progetto tecnico. E' questo che si può desumere da quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sul tema Weston Mckennie . Insieme a Leonardo Bonucci e gli altri esuberi della rosa, l'americano era stato inizialmente escluso dalla lista dei convocati per la tournée organizzata negli Stati Uniti. Scelta che non aveva sorpreso a differenza di quella di ieri, quando la Juventus ha comunicato di aver scelto di chiamare anche il centrocampista per la spedizione . Una decisione che però non deve far pensare che il tecnico Massimiliano Allegri abbia chiesto categoricamente di puntare sul ragazzo. Si tratterebbe invece di una necessità dovuta ad alcune defezioni in rosa che la società avrebbe deciso di colmare in questo modo.

Preoccupa Pogba, convocato Mckennie

Il motivo primario secondo la rosea sarebbe nello specifico le condizioni ancora non ottimali di Paul Pogba. Il calciatore francese sarebbe ancora alle prese con il percorso riabilitativo successivo all'infortunio che lo ha costretto ha concludere anticipatamente la scorsa stagione. In generale, lo stato di salute dell'ex Manchester United preoccuperebbero non poco l'ambiente bianconero, che si starebbe interrogando sul suo futuro in rosa. Una delle prime interazioni avute da Cristiano Giuntoli con i singoli giocatori è stata proprio quella con il campione francese. Nel quale, si sarebbe parlato anche di quello che la Juventus si aspetta da lui. Pogba sarebbe stato messo di fronte a una scelta: decurtarsi un ingaggio che la Juventus non può garantire per un giocatore non fisicamente affidabile come un tempo o la cessione. Non a caso, il giocatore nei giorni successivi è stato immortalato in Arabia all'Al-Aitthad. Uno dei club sauditi che farebbe carte false per poterlo ingaggiare in rosa. Il centrocampista non sembrerebbe però aver sciolto i dubbi sul suo futuro. Nel frattempo Mckennie partecipare al suo posto alla tournée in attesa di tempi migliori.