Juve, il padre di Mckennie attacca: “Per gli opinionisti da divano non basta”

Con i due assist serviti ai compagni nel match contro l' Atalanta , Weston Mckennie , giocatore della Juventus , ha portato a nove il numero di servizi decisivi per i compagni. Nel campionato italiano, come riportato da Opta, l'americano occupa ora il primo posto nella classifica degli assistman. Dati che sembrerebbero non convincere completamente la platea secondo il padre del giocatore, John Mckennie .

Tramite il proprio profilo su X, il genitore ha rilasciato un messaggio dove risponderebbe a colore che criticherebbero le prestazioni del giocatore. Ecco cosa ha scritto: "Mette la palla in gioco rischiando un ulteriore infortunio e non è ancora abbastanza per gli opinionisti da divano!". Infatti, il centrocampista della Juventus aveva recuperato in extremis giocando con un tutore alla spalla dopo la lussazione rimediata contro il Frosinone.