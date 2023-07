Juve, il Napoli ha scelto il dopo Giuntoli: la preferenza di De Laurentiis

Il presidente del Napoli De Laurentiis avrebbe scelto il successore a Giuntoli, passato alla Juventus, per il ruolo di neo direttore sportivo

Dopo aver perso l'allenatore Campione d'Italia, il Napoli dovrà far a meno anche del suo direttore sportivo. Cristiano Giuntoli ha infatti risolto il suo contratto con il club partenopeo e si starebbe accingendo a firmare per la Juventus .

In attesa dell'ufficialità del passaggio al club bianconero, il presidente della società azzurra non sarebbe perdendo tempo e, secondo quanto riporta Il Mattino, avrebbe già individuato il sostituto per il ruolo.