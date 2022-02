Juve, il futuro di Morata: c’è una nuova pretendente

Rimane incerto il futuro dell'attaccante spagnolo, in bilico tra conferma e addio ai bianconeri a fine stagione. Interessamenti dalla Liga.

redazionejuvenews

Il destino di Alvaro Morata è sempre più incerto. In estate la Juventus aveva confermato il prestito oneroso dell'Atletico Madrid per ulteriori 10 milioni, lasciandosi la possibilità di un riscatto a 35 milioni alla fine di questa stagione. Una soluzione che ha rimandato la decisione definitiva sulla durata del secondo segmento di carriera bianconera per l'attaccante. In questa stagione lo spagnolo si era alternato con Moise Kean, che rappresentava sì un concorrente, ma con il quale partiva davanti nelle gerarchie. Il mercato di gennaio invece ha visto arrivare Dusan Vlahovic e questo ha cambiato tutto nell'attacco juventino.

Ora la società e il calciatore stanno ragionando sul futuro, ma non è stata ancora trovata una soluzione. Già quando la trattativa per il serbo era agli sgoccioli, Morata era sembrato sul punto di partire. C'era stato l'interessamento del Barcellona, che però poi non si è concretizzato, anche per la volontà dell'Atletico Madrid di non rinforzare una diretta concorrente per i posti in Champions League. Alla fine il numero nove è rimasto e proverà a giocarsi le sue carte con mister Allegri, che ha fortemente voluto la sua permanenza a Torino. In questi mesi sia lui che la società capiranno quale potrà essere il suo ruolo all'interno di questa nuova Juve targata Vlahovic.

Nel frattempo però si registra una nuova pretendente. Si tratta del Siviglia, che, secondo Sport Mediaset, sarebbe interessato ad acquisire il giocatore in caso di mancato riscatto da parte della Juventus. La società andalusa si sarebbe già mossa con i madrileni per capire se ci siano le basi di una trattativa e la situazione attuale con i bianconeri. Gli uomini mercato juventini dal canto loro hanno già parlato con gli omologhi spagnoli per chiedere uno sconto sul riscatto da 35 a 18 milioni di euro, che sarebbero una spesa più sostenibile per quello che sarebbe un'alternativa o un partner per Vlahovic. Il Siviglia però potrebbe offrirgli un posto da titolare, che a Torino al momento invece non è affatto certo. Per ora il futuro di Morata rimane un rebus da risolvere.