Juve, il Bayern molla Haaland: “Inimmaginabile il suo acquisto, inoltre Lewandowski..”

Il club bavarese non proverà ad acquistare il giocatore

"Mi spiace ma chi ha parlato del possibile trasferimento di Haaland da noi non ha capito la situazione. Un calciatore che al momento costa oltre 100 milioni, per il Bayern Monaco è inimmaginabile al momento. Abbiamo Lewandowski. Robert ha ancora due anni di contratto con noi e le sue prestazioni non possono essere messe in discussione. Ha segnato 39 gol in Bundesliga fino ad ora. Solo per questo mi sembra assurdo pensare ad Haaland. Robert può rimanere a questo livello ancora per qualche anno".

"Non puoi basare il tuo gioco esclusivamente su Cristiano Ronaldo, che non può essere criticato. E non è possibile far giocare Dybala solo 10 minuti, è un grande giocatore e utilizzato così lo si rovina. Adesso la Champions è ancora raggiungibile, ma non dipende più soltanto da loro. Poi c’è la Coppa Italia che potrebbe salvare un’eventuale stagione fallimentare" le parole dell'ex centrale difensivo". Attenzione però perché in queste ultimissime ore sono arrivate alcune pesanti novità in casa bianconera, terremoto in vista: "Ecco cosa può succedere senza Champions" <<<