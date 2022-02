Juve, il baby Fabio Miretti può avere la sua occasione

Il giovane centrocampista dell'Under 23 dovrebbe sostituire l'infortunato McKennie nella rosa e all'interno dei convocati di Max Allegri.

redazionejuvenews

Entrare nel grande calcio non è mai facile. A volte, per farlo, serve un allineamento di situazioni, un'occasione che può nascere anche dal caso. È quello che sta succedendo a Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003 è uno degli elementi di spicco della formazione Under 23 bianconera. E ora potrebbe essere arrivata la sua chance per farsi notare anche in prima squadra. A causa dei vari infortuni, Massimiliano Allegri ha dovuto attingere alla rosa della seconda squadra guidata da Lamberto Zauli. Il tecnico toscano in conferenza stampa oggi infatti ha detto: "Chi gioca domani? Aspettiamo un attimo, c’è l’allenamento vediamo chi sta ancora in piedi. Sono pronti anche alcuni dell’Under 23 eventualmente. Miretti al posto di McKennie? Si sta allenando in prima squadra".

18 anni, con i colori bianconeri da sempre nel cuore e la Juventus come tradizione di famiglia. Nel 2011 la realizzazione di un sogno: essere ingaggiato dalla squadra di cui è tifoso, dopo le primissime esperienze con le maglie di Saluzzo e Cuneo. Nel vivaio juventino Miretti inizia come centrocampista centrale per poi avanzare progressivamente la sua posizione in campo. Nel corso della stagione 2019/20 poi si è fatto notare tra le file dell'Under 17 nel ruolo di trequartista. Con la sua qualità infatti ha messo a segno 16 gol e 6 assist in 17 partite in quell'annata.

In Primavera poi ha continuato a farsi valere nella stagione successiva, quella 2020/21: 6 gol e 4 assist in 28 partite. Lo step seguente è stato il passaggio nell'organico della squadra Under 23, dove è tornato a ricoprire una posizione in mediana. Ma nonostante l'arretramento, il suo rendimento non è scemato: 31 presenze tra Serie C, Youth League e coppa, con 5 gol e 4 assist. Una stagione in cui si è preso la soddisfazione di esordire anche in Champions League, contro il Malmoe, subentrando per giocare un solo minuto. Da alcuni, nell'ambiente bianconero, è stato addirittura paragonato a Claudio Marchisio. Una stima che ora trova conferma nella fiducia di Allegri.