Juve, il 2021 sarà un anno di transizione

L'eliminazione dalla Champions costringe a fare bilanci sul progetto bianconero

Dare continuità ad un ciclo vincente per 9 anni consecutivi è qualcosa di straordinario, mai avvenuto prima. Tanto da far sembrare normale, addirittura un obiettivo minimo, il ripetersi per il decimo anno. La disfatta di Champions League della Juventus ha messo in mostra tutti i limiti di una squadra e di un allenatore probabilmente non ancora pronti per affermarsi ai massimi livelli. La Juve del nuovo decennio è totalmente diversa da quella che ha dominato quello precedente. I totem, artefici dei successi di Conte e Allegri, non hanno più l'età per essere trascinatori per 50 partite a stagione. Anche sul fuoriclasse senza tempo gli anni cominciano a pesare. Tutti segnali poco confortanti per il presente, che infatti è complicato come non lo era da quasi dieci anni. Questa stagione, anche se si era detto chiaramente il contrario, non può non essere un'annata di transizione. Quando si cambia così tanto, dare anche continuità ai risultati è veramente difficile.