Juve, nuovi guai per Ihattaren: il trequartista arrestato in Olanda

Giovane prodigio, poi flop in Serie A, la depressione e il ritorno in Olanda: cosa potrebbe andare ancora peggio nella vita di Ihattaren? Semplice, è stato arrestato . Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De Telgraaf, il giocatore di proprietà della Juve è stato arrestato per gravi minacce a persone al momento ignote. La polizia non ha confermato l'identità dell'arrestato, ma le fonti olandesi sono convinto si tratti proprio dell'ex PSV.

Una situazione molto particolare e complessa, dai contorni ancora incerti. Bisognerà aspettare ulteriori comunicati da parte della polizia olandese per capire per bene come si evolverà il tutto. Quel che è certo, però, è che il giocatore sia ormai finito in una spirale negativa senza fine. Arrivato alla Juve con altissime aspettative, nei 3 mesi in prestito alla Sampdoria Ihattaren non ha giocato neanche un minuto. Colpito da depressione, il giocatore ha deciso di tornare in Olanda, dove ha giocato per 12 mesi con la maglia della seconda squadra dell'Ajax.