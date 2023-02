Juve, dopo la scarcerazione Ihattaren torna ad allenarsi a Torino

Dopo l'arresto e la successiva scarcerazione, Mohammed Ihattaren è tornato ad allenarsi a Torino: il video del giocatore della Juve

redazionejuvenews

Nelle ultime settimane Mohammed Ihattaren è tornato sulla bocca di tutti, ma purtroppo non per le sue prestazioni sportive. Il giocatore della Juve, infatti, era stato arrestato in Olanda per percosse alla sua ragazza, salvo poi essere scarcerato ma rimanendo comunque sotto processo. Una situazione delicata, che sicuramente non aiuterà la sua già difficile carriera.

Da giovanissimo l'olandese aveva fatto vedere numeri da campione, tanto da spingere la Juve ad acquistarlo. Il classe 2002 non è però mai riuscito ad affermarsi, venendo mandato in prestito in giro per l'Europa. Terminata la sua seconda esperienza in Olanda, e dopo essere uscito dal carcere, ora Ihatteren ha fatto ritorno a Torino. A dimostrarlo un video pubblicato su Instagram in cui si allena da solo a Vinovo. in descrizione la frase: "Quello che ci definisce è come ci rialziamo dopo le cadute".

Su di lui e la sua situazione l'ex Inter Sneijder aveva detto: "Non parlo con lui o con le persone che gli sono intorno da un po’ di tempo. Non sono sorpreso, ma me ne pento. Preferirei che il ragazzo facesse notizia in modo diverso. Ha delle qualità e questo rende tutto molto più amaro. Sicuramente è un ragazzo difficile. Le cose che ha fatto le soppesi alle sue qualità, ecco perché è un grosso peccato".